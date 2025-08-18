ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾಯೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Cancer) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ. ತಜ್ಞರು, ಜೆನ್ ಜೀ (Gen Z)ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಿರಲು ಯಾವ ಆಹಾರ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್ ಜಿಗಳು ಆ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
@oncology.nutrition.rd ಹೆಸರಿನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷ್ಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. 1997 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಅಪಾಯಕಾರಿ : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಸಾಸೇಜ್, ಡೆಲಿ ಮಾಂಸಗಳಂತಹ ಪೂರ್ವ-ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳು ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ : ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಯರ್, ವೈನ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಸೈಡರ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕರುಳು ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು, ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಅನ್ನನಾಳ, ಕೊಲೊನ್, ಗುದನಾಳ, ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಜರ್ವೇಟಿವ್ ಕರುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ.
ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ : ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಧೂಮಪಾನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೊಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಧೂಮಪಾನ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 1990 ರ ದಶಕದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 44,100 ಹೊಸ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳು : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರ ಸೇರಿದೆ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ? : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.