ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಭಯಪಡದೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಣ್ಯವು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೆಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ, ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಶಾಂತವಾಗಿರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ
ಮೊದಲಿಗೆ, ಪೋಷಕರು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಯವು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಗುವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
2. ಕೆಮ್ಮುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡಿ
ಮಗು ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನಾಣ್ಯ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾಣ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3. 1 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ: ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟುವುದು: ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ. ಭುಜಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗವನ್ನು 5 ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ. ನಾಣ್ಯ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ , ಮಗುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ (ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲೆ) ಲಘು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ. ಈ ಒತ್ತಡವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಹೊರಬರಬಹುದು.
4. ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ:
ನಾಣ್ಯ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಗಮನವಿಡಿ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ.
ಶಿಕ್ಷಣ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ವಿವರಿಸಿ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟುಕದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಮಗುವಿನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು, ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಗಮನಕೊಡಬೇಕು.