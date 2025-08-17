ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯ
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
17
Image Credit : Getty
ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್
ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ಲಿವರ್ ) ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಅಥವಾ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತೆಳ್ಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬುದು.
27
Image Credit : Getty
ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...
37
Image Credit : social media
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
47
Image Credit : Getty
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
57
Image Credit : Getty
ವಾಕರಿಕೆ
ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ.
67
Image Credit : Getty
ಮಲದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಲದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಯಕೃತ್ತು ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಲಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
77
Image Credit : Getty
ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ
ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಊತವು ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ.
