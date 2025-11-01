Mutton Leg Soup: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ Dr Sagul R Mugunthan ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಒರಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೌದು. ನೀವು ಶೀತ ಇರುವಾಗ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಟನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ Dr Sagul R Mugunthan ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಳೆ, ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಕುರಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನಂತಹ ವಿವಿಧ ಖನಿಜ ಲವಣಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿವೆ. ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಅಮೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿನ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಸೂಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮುಂತಾದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕರುಳುಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಿದಷ್ಟೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಇನ್ನೂ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
1. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಕುರಿಯ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೂಳೆಗಳ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ (Coordinating components)ದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಮಟನ್ ಕಾಲಿನ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ, ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
2. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ
ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರುಳಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ
ಆಡಿನ ಕಾಲಿನ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಮೆದುಳಿನ ನರ ಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
4. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸೂಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕುರಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಯೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಿನ್ನದವರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
5. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ಮಟನ್ ಸೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.