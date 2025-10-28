Kannada

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.   

webstories/lifestyle Oct 28 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:unsplash
ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು?

ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..

Image credits: Google
ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಪೈನ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವಿದ್ದು,  ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. 

Image credits: Getty
ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಪೈನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.  

Image credits: Getty
ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬಾರದು?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ಸಹ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು?.

Image credits: Getty
ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ

ಅನಾನಸ್
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು

Image credits: Getty

