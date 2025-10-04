ಅತಿಯಾದ ಆಕಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ..ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ!
Causes of Yawning: ಆಕಳಿಕೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು?
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಒಂದು ರೋಗ
ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (AASM)ನ ನೂತನ ಪೊಸಿಶನ್ ಪೇಪರ್, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಾಲನಾ ಅಪಘಾತಗಳು, ಕೆಲಸದ ದೋಷ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
AASM ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎರಿಕ್ ಓಲ್ಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಆಕಳಿಕೆ ಈ ರೋಗಗಳ ಸಂಕೇತ
1.ಮಿದುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೌನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
2. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅತಿಯಾದ ಆಕಳಿಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
3.ಥರ್ಮೋರ್ಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು?
*ಆಕಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
*ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ
*ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮು
*ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು
*ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
*ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ(ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ)
*ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಪ್ರತಿದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ
*ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
Disclaimer: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.