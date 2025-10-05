ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
Hair Fall Solution: 'ಬಲಯಂ' ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಗುರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಶಾಂಪೂಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಬಲಯಂ' ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಗುರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಲಯಂ ಎಂದರೇನು? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಬಲಯಂ ಎಂದರೇನು?
ಬಲಯಂ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ. ಬಲ ಎಂದರೆ ಕೂದಲು. ಇದು ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಾಲಜಿ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ನರಗಳು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ಆ ನರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ?
*ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಪದ್ಮಾಸನ ಅಥವಾ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. *ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ. ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹಿಡಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ.
*ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
*ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಜ್ಜಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಮುಖದ ಕೂದಲು (ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ) ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಇದು ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ?. ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೋಳು ಕೂದಲು ಇರುವ ಕಡೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಕ್ಕು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ
ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವವರಿಗೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.