ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್...ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಡಾ. ಜುಬೈರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಗುವಿನ ವಿರೂಪ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಮುಖದ ಒಂದು ಬದಿ ಜೋತು ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ನಗುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದ
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ FAST ಸೂತ್ರ: F (ಮುಖ)-ಮುಖದ ವಕ್ರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, A (ತೋಳು)- ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಒಂದು ತೋಳು ಬಿದ್ದರೆ, S (ಮಾತು) - ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತು ಅಥವಾ ತೊದಲುವಿಕೆ, ಮತ್ತು T (ಸಮಯ) - ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಬೇಗನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮೆದುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ತಲೆನೋವು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ನೆನಪಿಡಿ, "ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಯವೇ ಜೀವನ." ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಷ್ಟು ರೋಗಿಯು ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತಿ, ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.