ದೊಡ್ಮನೇಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಥರ ಇದ್ದೋರು, ಈಗ.... ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ನಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೋಳು, ಈಗ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.



ಇದೀಗ ಚೈತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. (Beauty begins the moment you decide to be yourself, in a saree) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಚ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಶೇಡ್ ಉಳ್ಳ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ತುಂಬಾನೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.