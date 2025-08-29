- Home
Extramarital Affairs:ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ!
ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಟ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ?. ತಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನೋ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ…
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಟ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ?. ತಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನೋ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಣಯದಾರಂಭ
ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಿವಾಹೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂಪತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹ. ಇದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಈ ದ್ರೋಹವು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರು ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ
ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಹೊಸತನ, ರೋಮಾಂಚನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಜೀವನದ ದಿನಚರಿ ನೀರಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾಹ ಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಅಂತರವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರಿಂದ ಕಾಳಜಿ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಫೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು 'ಮೋಸ'ವಲ್ಲವೇ?
ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೌರಭ್ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಫೇರ್ ಅನ್ನು 'ಮೋಸ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪದದಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಪುರುಷರಿಗೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಇದು ಅವರ ಪೂರೈಸದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಾಲೋಚನಕಾರರನ್ನು(Professional consultation)ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ತನ್ನಿ.
ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಪುರುಷನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅನುಮಾನವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೌನವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಅಫೇರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷ ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಡೆಯುವುದು.