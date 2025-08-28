- Home
ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ್ಯವೂ ದುಃಖಕರ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ನೀತಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಜೀವನ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಂತ್ಯವೂ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವುದು ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಗೆ ಸಮಾನ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಮಾರಿ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇತರರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಗತಿ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇಮೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು..
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಶ್ರುತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹಾನಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ. ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದುಹೋದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ...
ತಪ್ಪು ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವನ ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಯಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನವು ದುಃಖ, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಷಾದದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.