ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮೋಸದ ಅರ್ಥವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ Micro Cheating ಎಂಬ ಪದವು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ನಡವಳಿಕೆಗಳು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹುದ್ದೇ ಮೈಕ್ರೋ ಚೀಟಿಂಗ್.
ಮೈಕ್ರೋ ಚೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಮೈಕ್ರೋ ಚೀಟಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. (What is Micro-Cheating)?.
ಗುಪ್ತ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಗಳು (Hidden messages and chats)
ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮರೆಮಾಡುವುದು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ "ಹೈಡ್ ಚಾಟ್" ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು (Missing your ex-partner)
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು (Telling little lies)
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ನಂತರ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು.
ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳುವುದು (Excessive praise of others)
ಎಲ್ಲರೂ ಇತರರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಡುವುದು (Hiding the truth)
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರೆ, ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ (Excessive activity on social media)
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು, ಲೈಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಎಂಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಚೀಟಿಂಗ್ನ ಸರಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.