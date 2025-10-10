ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಮೂರು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ತಿನ್ನಿ, ನಂತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Curry Leaves Benefits: ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಲವನೀತ್ ಬಾತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕರಿಬೇವು ಎಸಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು
ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಇ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ತಾರುಣ್ಯದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ
ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಹವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು
ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಕರಿಬೇವು ಸುಮಾರು 659 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತ್ವಚೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ತ್ವಚೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಡಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಿಬೇವು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಹೇಗೆ ತಿಂತಿರಿ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯಿರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮೂಥಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.