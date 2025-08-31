ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರ್ಬೋದು!
Reason Of Dark Circles:ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕಾರಣ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಬೇರೇಯೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಎಸ್ಜಿಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳು ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಉಜ್ಜುವಿಕೆ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇ ಫೀವರ್, ಧೂಳಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಊತ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂಶಪರಂಪರೆ
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಅವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಜನ್ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ, ಚರ್ಮವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.