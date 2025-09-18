ತಿನ್ನೋ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಂತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ್ರೂ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ
Onion Breath Home Remedies: ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೊ, ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ.
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಸತು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೊ, ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ.
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲು
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ, ಅದರ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀವು ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೆನೆಸಿಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಪು ಅಗಿಯಿರಿ
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಸೋಂಪು ಬೀಜ ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಸೋಂಪಿನ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸಿ
ಏಲಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಊಟದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.