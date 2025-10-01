ಆರು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
health risks of plastic containers: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ
ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (NSF) ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು.
ಬಿಸಿ ಆಹಾರ, ಮಾಂಸ
ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಆಮ್ಲೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು, ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರ್ರಿಗಳು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ಚೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಹುದುಗಿಸಿದ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಆಹಾರಗಳು
ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುದುಗಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಗಮನಿಸಿ:ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
