ಉಪ್ಪು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೂ ಸಂತೋಷಪಡ್ತಾರೆ!
Rainy Season Salt Storage: ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ್ನು ಧೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ನೀರು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ
ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒದ್ದೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಯಂತೂ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಆಹಾರದ ರುಚಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಿರಿ…
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತೇವಾಂಶ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರದ ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು
ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇಯ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೇವಾಂಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು
ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಒಣ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ.
ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು
ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ತುಂಡನ್ನು ಪ್ರತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್
ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾದ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಕೋಲು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಕೋಲು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಮರವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.