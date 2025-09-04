ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ !
ಮಕ್ಕಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾನಿಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅದೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ತುಪ್ಪ
ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೂಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು
ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಸಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ತೂಕವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
