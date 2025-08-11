ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾವಳಿ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರ!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಅಲರ್ಜಿ, ವಾಂತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಹಾವಳಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ಡೆಂಗ್ಯೂನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ-ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ವರ, ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಇದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 11 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟೈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಲ್ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೆಂಗ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ವಾಂತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ. ಡೆಂಗ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ.