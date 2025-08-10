ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಥಟ್ಟನೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ; ಮೊದಲೇನೇ ಇಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ!
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಥಟ್ಟನೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ.
Unusual Signs of Stroke
ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಥಟ್ಟನೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ತಲೆನೋವು
ಥಟ್ಟನೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಮೆದುಳಿನ ಒತ್ತಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ವಾಕರಿಕೆ, ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ.
ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸದಿದ್ದರೂ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಪಾಯ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಲಕ್ಷಣ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಲಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು. ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ.
ಎದೆ ನೋವು
ಎದೆ ನೋವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಅಂತ ಜನ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎದೆ ನೋವು ಬರಬಹುದು. ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್
ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.