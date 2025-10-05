ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
Health Benefits of Country Chicken: ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ
ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕೋಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ
ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ
ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ತಿಂತಾರೆ
ಅನೇಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿರುವ ಜನರು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಮತ್ತೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.