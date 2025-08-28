- Home
- ಮಕ್ಕಳು ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲು, ಈ 5 ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ!
ಮಕ್ಕಳು ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲು, ಈ 5 ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ!
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೈರ್ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ 5 ಫೈರ್ ಇಲ್ಲದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಕೊಡಿ.
ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಲಾಡ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಖಾದ್ಯ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಲಾಡ್ ಜೊತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾಡಲು ಕೊಡಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಾವು, ಕಿವಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಸಲಾಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಲಘುವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ. ಮೇಲೆ ಒರೆಗಾನೊ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಡಿಸಿ.
ಬ್ರೆಡ್ ದಹಿ ವಡೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು ಪದರದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪದರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ವಡಾ ತಯಾರಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ಮೊಸರು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ. ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಹಾಕಿ ಬಡಿಸಿ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚೆಂಡುಗಳು
ಮಕ್ಕಳ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಮೇಲೆ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಡಿಸಿ.
