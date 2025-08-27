ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ
ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಮೀನು, ಮಾಂಸ
ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಇವು ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಗಳು
ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಉಬ್ಬಿದ ಅಥವಾ ತೆರೆದಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು
ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಉಳಿದ ಆಹಾರ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ? ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವಾಗ
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.