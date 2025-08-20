ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕರಿ ಬ್ರೆಡ್‌ಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ.

ಇಂದು ಟೀ ಜೊತೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಬ್ರೆಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂಲಕ ಮೃದುವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

2 ಕಪ್ ಮೈದಾ

1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು

1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ

1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (2 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್) active dry yeast

1 ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು (ಸುಮಾರು 100°F ನಿಂದ 110°F)

2 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ

ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೊರೆ ಬರುವವರೆಗೆ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈಗ ಯೀಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಶಾಗ್ಗಿ ಹಿಟ್ಟು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ತದನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಲೋಫ್ ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಲೋಫ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 30-45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮೇಲೇರಲು ಬಿಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಓವನ್ ಅನ್ನು 375°F (190°C) ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಓವನ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಪೀಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೈರ್ ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

ಯೀಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ಮೇಲೇರಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ರೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓವನ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರವೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.