ಮಹಿಳೆಯರೇ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ 6 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ! ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Foods To Avoid For Women Over 30
ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾನೀಯಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರಗಳು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್
30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಕೃತಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಚಿಪ್ಸ್
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೋಡಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೃತಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಚಿಪ್ಸ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು
ಮೊಸರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊಸರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೊಸರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೊಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೇಯನೇಸ್
ಮೇಯನೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಡಿಯಂ ಇದ್ದು, ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಯನೇಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.