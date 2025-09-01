'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಲವ್ & ವಾರ್'.
ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ರೂಪಾಂತರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು, ಅದು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ (Vicky Kaushal) ಅವರ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾತ್ರ. ಮರಾಠಾ ಯೋಧನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಟ 25 ಕಿಲೋ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರೆಗೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು 'ಬೇಸರದ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಉತ್ತಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ 'ಸುಂದರ ಸಮಸ್ಯೆ' ತಮಗಿದೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯಾಣ
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ತಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಠತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
"ನನಗೆ ಒಂದು ಬೋಹೋತ್ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮೇರಾ ವಜನ್ ನಹಿ ಬಢ್ತಾ ಸರ್. ಮುಝೆ ವಜನ್ ಬಢಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನಿ ಪಡ್ತಿ ಹೈ. ಮೈನ್, ಸರ್, ಬರ್ಗರ್ ಪಿಜ್ಜೇ ಖಾ ಕೆ ವಜನ್ ಘಟಾ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ," (ನನಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸರ್, ನಾನು ಬರ್ಗರ್, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು) ಎಂದು ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೆದುರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಹಿರಿಯ ನಟ ನಂತರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಬೇಸರದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಗ್ ಜಿಮ್ ಜಾತೆ ಹೈ ವಜನ್ ಘಟನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಮುಝೆ ಜಿಮ್ ಜಾನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ವಜನ್ ಬಢಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ," (ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂದು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದ (Chhaava) ಮೂಲಕ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಲವ್ & ವಾರ್'. ಈ SLB ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.