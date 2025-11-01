ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕಿಂಗ್' ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ನಿಧನ ಒಂದು ತಿರುವು ನೀಡಿತು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಅವರ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ವಿವೇಕ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರವೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು!
ವಿವೇಕ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಶಾರುಖ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ನೆನಪು...
ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ವಾಸ್ವಾನಿ (Viveck Vaswani) ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾರುಖ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 'ಸರ್ಕಸ್' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಜೀಜ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯ ನಿಧನ...
ಶಾರುಖ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಗಮನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು. ವಾಸುದೇವನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು 'ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರಾಟ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಶಾರುಖ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರು.
ವಿವೇಕ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಯಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರು...
ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳು ಮಾರಾಟ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 'ಕಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ 'ದಿಲ್ ಆಶ್ನಾ ಹೈ' ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ 'ಚಮತ್ಕಾರ್' ಬಂದವು. ಒಮ್ಮೆ 'ಕಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್', 'ದಿಲ್ ಆಶ್ನಾ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ಚಮತ್ಕಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ನಂತರ, 'ದೀವಾನಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಸಂಗೀತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಾವು 'ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು" ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಶಾರುಖ್ ಕ್ರಮೇಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ಡಿಡಿಎಲ್ಜೆ' ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಶಾರುಖ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು...
'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' (DDLJ) ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿವೇಕ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. "ಪ್ರೇಮ್ ಲಾಲ್ವಾನಿ ಅವರು 'ಗುಡ್ಡು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದರು. 'ಬಾಜಿಗರ್' 'ಡಿಡಿಎಲ್ಜೆ' ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು 'ಡರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. 'ಬಾಜಿಗರ್', 'ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್', 'ದೀವಾನಾ' ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. 'ಡಿಡಿಎಲ್ಜೆ' ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗ...
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕಿಂಗ್' ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅವರ ಕಥೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ.