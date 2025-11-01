ರಾಜಮೌಳಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ..
ತಮನ್ನಾ-ಪ್ರಭಾಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಲೀಟ್!
ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' (Baahubali The Epic) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಮರು-ಸಂಪಾದಿತ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 10.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್’ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದ ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ರಾಜಮೌಳಿ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಲನ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ 5 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಆವೃತ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಂತಿಕಾ (ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ) ಮತ್ತು ಶಿವಾ (ಪ್ರಭಾಸ್) ನಡುವಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, 'ಪಂಛಿ ಬೋಲೆ ಹೈ ಕ್ಯಾ', 'ಕಾನ್ಹಾ ಸೋ ಜಾ ಜರಾ' ಮತ್ತು 'ಮನೋಹರಿ' ಹಾಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.”
ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದರು?
ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, “ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲ ಕಟ್ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಅದರ ಅವಧಿಯನ್ನು 3 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆವು.”ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿಯೇ ಪ್ರಭಾಸ್-ತಮನ್ನಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಲೀನಿಯರ್ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ದೃಶ್ಯಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಅವಂತಿಕಾ-ಶಿವನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
‘ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್’ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 1.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ ಅದರ ಗಳಿಕೆ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿ, ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 10.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.