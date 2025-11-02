ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದ ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?. 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ತಿನ್ನುವ ಶಾರುಖ್: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಫುಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಏನೇ ತಿಂದರೂ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಶಾರುಖ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಅವರ ಡಯಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ: 100 ಗ್ರಾಂ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಇದೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ.
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ಗೆ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸಲು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ, ಅದರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.