ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳ ಒಡೆಯ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan), ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,490 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ 'ಮನ್ನತ್' ಬಂಗಲೆ, ದೆಹಲಿಯ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪ ವಿಲ್ಲಾ 'ಜನ್ನತ್' ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ತಾಣವೆಂದರೆ, ಅದು ಅವರ ಅಲಿಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್!
ನಗರದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ದೂರ, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಲಿಬಾಗ್ (Alibaugh Farmhous) ರಜಾದಿನಗಳ ಮನೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಲೋಕ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇದೇ ಅಲಿಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ?
'ದೇಜಾ ವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಭವ್ಯ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೋಗ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ! ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ.
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಒಳನೋಟ
ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯೇ ಉಸಿರು ಬಿಗಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಈ ಮನೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳು, ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೋಫಾಗಳು – ಎಲ್ಲವೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು, ನೆಲದಿಂದ ಸೀಲಿಂಗ್ವರೆಗಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೊರಗಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಊಟದ ಸ್ಥಳದತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ!
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಊಟದ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ. ಕೆತ್ತಿದ ಬರೊಕ್ ಶೈಲಿಯ ಬಿಳಿ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಿಂದ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮರದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಊಟದ ಮೇಜು ಈ ಸ್ಥಳದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ಯಾಟಿಯೊ ಏರಿಯಾ
ಪ್ಯಾಟಿಯೊ ಪ್ರದೇಶವು ಅಲಿಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮರದ ಕಂಬಗಳು ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾವಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಪರಿಸರವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನ ಮೋಡಿ!
ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಅಲಿಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪ್ರದೇಶ. ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾಮ್ ಮರಗಳವರೆಗೆ, ಸುಂದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದವರೆಗೆ, ಪೂಲ್ ಪ್ರದೇಶವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಒಗ್ಗೂಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಅಲಿಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಮನೆ!