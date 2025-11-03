ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್ ಮನ್ನತ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೈಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ದಿನವನ್ನು ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಭ್ರಮವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನ್ನತ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮನ್ನತ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಈ ವರ್ಷ ಶಾರುಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ಯಾನ್ ಈವೆಂಟ್ನಿಂದ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೀನಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ದಶಕಗಳಿಂದ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್ ಮನ್ನತ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಕೈಬೀಸುವ ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 'ಜವಾನ್' ಸ್ಟಾರ್ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಮನ್ನತ್ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್
ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ... ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು. ಲವ್ ಯು... pic.twitter.com/81azuPsmwi
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2025
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, SRK ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಫ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದರು—ನಗುತ್ತಾ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು, ಆರು ದಶಕಗಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, "ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್" ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.