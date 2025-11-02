ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅಚ್ಚರಿ! 'ಫೌಜಿ' ದಿನಗಳ ನೆನಪು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರಿಗೆ ಈಗ 60 ವರ್ಷ! ಆದರೆ, ಈ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ಸ್ವತಃ 'ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್' ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ (Hema Malini) ಅವರೇ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. "ಅವರು ಇನ್ನೂ 40ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ದಿಲ್ ಆಶ್ನಾ ಹೈ' ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 'ಬಾಝೀಗರ್', 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ', 'ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್ ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, "ಅವರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರು 40ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 'ಫೌಜಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ, ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಗನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಆಗ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಕರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು."
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು:
ತಮ್ಮ ಪತಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಧರಂಜಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, 'ಈ ಲಡ್ಕೆಯನ್ನು ಜರೂರ್ ಲೇನಾ' (ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದರು. ಆಗ ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಒರಟು ಕೂದಲಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೀರೋಗಳಂತೆ ಎತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 60 ವರ್ಷದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್'ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ:
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್' ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಪರದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟಿ-ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.