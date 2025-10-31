ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುರುಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೌರವ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ-ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜಟಾಪಟಿ!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ (Aryan Khan) 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ (Bads of Bollywood) ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವಿಡಂಬನೆಯಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಸರಣಿ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ (IRS) ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು NCB ಮುಂಬೈ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ "ಸುಳ್ಳು, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ" ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಕ್ರೂಸ್ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ "ವಿಡಂಬನೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡು" ಎಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸರಣಿ ನನ್ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರಿ ಮಾಡಿದೆ:
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೋಟ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ" ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ "ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಚಾರ" ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸರಣಿ ವಿಡಂಬನೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹಿಟ್ ಜಾಬ್" ಎಂದು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರು, ಈ ವಿಷಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯ 'ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ' ಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ:
ಈ ಸರಣಿಯು ತಮಗೆ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಪಮಾನ" ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ "ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಅಲೆ" ಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿ "ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ್ದು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ವಿಡಂಬನೆ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಮುಸುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:
ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಂಖೆಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ 21 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಗೌರವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಹಾನಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ಆಪಾದಿತ ಮಾನಹಾನಿಕರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅರ್ಜಿಯು ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಾನಹಾನಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ:
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ವಿಡಂಬನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ವಾದಿಸಿದೆ.
ವಾಂಖೆಡೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಈ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೋಷವು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೋಷವನ್ನು ನಂತರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ:
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್, ಗಾಸಿಪ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಭರಿತ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಕೇವಲ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ವಿಡಂಬನೆಯು ವಿಡಂಬನೆಕಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವೇ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿದೆ.
ವಾಂಖೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಾದಿಸಿದೆ:
ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಾಂಖೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬಾರದು. ಅಧಿಕೃತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯಾಯಯುತ ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ವಿಡಂಬನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2025 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ
ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುರುಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೌರವ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.
ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ, ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ವರದಿಯಾದ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.