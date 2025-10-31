ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಕ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್!
ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ (Varalaxmi Sarathkumar) ಈಗ ಹೊಸ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಐರನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ರಿಝಾನಾ – ಎ ಕೇಜ್ಡ್ ಬರ್ಡ್' ಮೂಲಕ (Rizana: A Caged Bird) ತಮ್ಮ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಹೈದರಾಬಾದ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ':
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ನಗರವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಿಕೋಲಾಯ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು.
ಅವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಗರವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು "ಈಗ ನನ್ನದೆಂದು ಅನಿಸುವ ಸ್ಥಳ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
'ನಿಕೋಲಾಯ್ ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು':
ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಯಕ-ಖಳನಾಯಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಪಾತ್ರ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು "ನಾನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ನನ್ನದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಿಳುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡ ಕನಸು ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಆ ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಕೋಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ 'ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಕ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
'ಜೀವನ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ'
ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಟನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಜೆರೆಮಿ ಐರನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕನಸು ನನಸಾದಂತೆ'
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರನ್ ರುತ್ನಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಿಝಾನಾ: ಎ ಕೇಜ್ಡ್ ಬರ್ಡ್' ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಜೆರೆಮಿ ಐರನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. "ಜೆರೆಮಿ ಐರನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ. ಇದು ಕನಸು ನನಸಾದಂತೆ. ನಾವು ನಟರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಥೆಯು ಒಂದು ನೈಜ-ಜೀವನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಥಾಹಂದರದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ, ಪತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.