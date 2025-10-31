ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಈ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಬರೋಬ್ಬರಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂ.! "ಶೋಬು ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ..
ಬಿಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ!
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಬು ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಅವರು, 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajampuli) ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಂದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಯುನಿವರ್ಸ್ ಮರು ಆಗಮನದ ಖಚಿತತೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ 'SSMB29' ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಪ್ರಪಂಚವು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಬಾಹುಬಲಿ 3 ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದುವರಿಕೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಎಂಬ 3D ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಟೀಸರ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ನ (Bahubali The Epic) ಮಧ್ಯಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದರು, ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಭವ್ಯತೆಗೆ ಬೃಹತ್ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಈ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಬರೋಬ್ಬರಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂ.! "ಶೋಬು ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಘಾತಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, "120 ಕೋಟಿ? ಇದು ನಮ್ಮ 'ಬಾಹುಬಲಿ 1' ಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್!" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ 3' ಖಚಿತ:
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆರ್ಕೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ 3' ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಇಬ್ಬರೂ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ 3 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಗಳ ಭವ್ಯವಾದ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಈಗ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 'ಬಾಹುಬಲಿ 3' ಕುರಿತ ಘೋಷಣೆಗಳು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಯುನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತವೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ನ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಒಂದು ಅನುಭವ. ಈ ಯುನಿವರ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ 3' ಮೂಲಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.