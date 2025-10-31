10 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಭಾವನೆ, ಅದೇ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ... ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!". 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಗ್ಗುರುತು.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಮೋಘ ಕಥಾಹಂದರ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ' ಈಗ 'ಬಾಹುಬಲಿ - ದಿ ಎಪಿಕ್' ಎಂಬ (Bahubali- The Epic) ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ, 3 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮರು-ಸಂಪಾದಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತೋ, ಅಷ್ಟೇ ತಾಜಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ.
'ಬಾಹುಬಲಿ – ದಿ ಎಪಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ; ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ ಗೌತಮ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು 'ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಜೊತೆಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ ಗೌತಮ್ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ ಗೌತಮ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಟಿವಿ9 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌತಮ್, "ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಂದರು ಎಂದು 2 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ, ವರ್ಧನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆ. ನನಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುತ್ತಿದೆ - ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ – ದಿ ಎಪಿಕ್' ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು "ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "#BaahubaliTheEpic ನ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಂತರದವರೆಗೂ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಘಟನೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೂ ಹಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "IMAX ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಗ್ಗದ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ನಗದು ದೋಚುವಿಕೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದ @ssrajamouli ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: "10 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಭಾವನೆ, ಅದೇ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ... ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!"
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಗ್ಗುರುತು
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಗ್ಗುರುತು. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಮೋಘ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ - ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಈಗ, 'ಬಾಹುಬಲಿ - ದಿ ಎಪಿಕ್' ಮೂಲಕ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೇ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮರುಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.