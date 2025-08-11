ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, “ನಾವು ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಟ್ಯಾಂಪಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಿಂದ ಮೂರನೇ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟ್ಯಾಂಪಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾನ್ಸಲ್ ಅಡ್ನಾನ್ ಅಸದ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದ ಸುಮಾರು 120 ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿವಾದ
ಸಿಂಧೂ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದಂತೆ ಜನರಲ್ ಮುನೀರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ನವದೆಹಲಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮುನೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಲವು
ಇದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಊಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು, ಈ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅವರು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
“ಯುದ್ಧವು ಜನರಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ” ಎಂದು ಮುನೀರ್ ಹೇಳಿದರು.