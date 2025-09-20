Terrorists Relocate from PoK to Khyber Pakhtunkhwa ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.20): ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ದಾಳಿಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮಗ್ಗುಲ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಜೈಶ್-ಎ-ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅಡಗುತಾಣಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಗುದಾಣವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ) ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರ್ವತ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಗಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1980 ರ ದಶಕದ ಸೋವಿಯತ್ ವಿರೋಧಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 9/11 ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದ ದಾಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪಿಓಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಖೈಬರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಡುಗದಾಣಗಳು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೇರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೆಇಎಂ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು, ಕೆಪಿಕೆಯ ಮನ್ಸೆಹ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಫ್ತಿ ಮಸೂದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಕೆಪಿಕೆ ಅನ್ನು "ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯವು ಜೆಇಎಂ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಸಹೋದರ ಯೂಸುಫ್ ಅಜರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಪೇಶಾವರದ ಮರ್ಕಜ್ ಶಹೀದ್ ಮಕ್ಸುದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಜೆಇಎಂ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಕೂಡ ಕೆಪಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಮಾಂಡೋ ಖಾಲಿದ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಎಚ್ಎಂ 313' ಎಂಬ ಹೊಸ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮೇ 7 ರಂದು ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಆಫ್ ನಿಖರವಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ (ಎಲ್ಇಟಿ), ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು.