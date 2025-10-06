Bigg Boss Kannada pollution notice: ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೌಸ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ವೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಜಾಲಿ ವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಮತ್ತು 25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 250 ಕೆಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್ಟಿಪಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟಿಪಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಒಳಹರಿವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಘಟಕಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಎಸ್ಟಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಇಲ್ಲಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ಹರಿವು ಮಾರ್ಗದ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟಿಪಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. STP ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾದ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಗದದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಕಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸದೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 625 ಕೆವಿಎ (02 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು) ಮತ್ತು 500 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
