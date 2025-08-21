Actress Rashmi Leela: ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿ ಲೀಲಾ ಈಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಧನಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿ ಲೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಸಾರಕ್ಕಿ ಮಂಜು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿ.
ರಶ್ಮಿಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು…
2019ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ರೋಗ. ಈ ರೋಗವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಹಾಗೂ ಮುಂದೇನು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ದಾರಿಯೆಂದರೆ ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ.
ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಷ್ಟದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಆರೈಕೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮದು ಮೂವರ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ಒಬ್ಬನೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲದರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇದೊಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಕನಸು ಎಂದರೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವೇ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾರರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಾಯವೂ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಆದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಣಿಗೆಯೂ ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ.
ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ದಯೆ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿದೆ.