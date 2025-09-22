ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹3-3.5 ಕೋಟಿ, ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ₹1-5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾದರೆ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡುವ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವು ಈ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ವಿಜೇತರ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.22): ಭಾರತದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲಕರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ (ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಶೇ.10 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು:
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಡವಿ, ಹೊಸ ಥೀಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹3.5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸತತ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ: ₹1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ನಿರೂಪಕರು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೂಪಕರು ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ₹1 ಕೋಟಿಯ ಆಸುಪಾಸು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರಾಗಲೀ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಾಗಲೀ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ:
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭದ್ರತೆ, ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಸೀಸನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ₹5 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ₹50 ಲಕ್ಷ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾದ ನಂತರ ವಿಜೇತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದು ಸುಮಾರು ₹33 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿಜೇತರ ಬಹುಮಾನವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಓವನ್, ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೂ ಹೊಸ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.