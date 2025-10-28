India first private train: ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ರೈಲೊಂದು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಹೆಸರೇನು?, ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುತ್ತಾ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರೈಲು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರೈಲಿಗೆ 'ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರೈಲು ದೆಹಲಿ-ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಇತರ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಇದು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ತೇಜಸ್ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, IRCTC ಸುಮಾರು 7.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆದಾಯವನ್ನು (Operating income) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ದುಬಾರಿ

5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಂತಹ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್‌ನ ಬೆಲೆ 1,679 ರೂ., ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ 2,457 ರೂ. ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಬೆಲೆ 1,255 ರೂ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಬೆಲೆ 1,955 ರೂ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಬೆಲೆ 1255 ರೂ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ರೂ.2,415 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತೇಜಸ್, ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಚ್‌ಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ವೈ-ಫೈ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓದುವ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೇಜಸ್ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 200 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಕಪುರ್ತಲಾದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲು ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ನೀಡುವ ಸಮಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.