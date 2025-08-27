ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ₹12,328 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನಾಲ್ಕು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಗುಜರಾತ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಸಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ-ವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ–ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹12,328 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಅಂದಾಜು) ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ–ವಾಡಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು
1. ದೇಶಲ್ಪರ್ – ಹಾಜಿಪಿರ್ – ಲೂನಾ ಹಾಗೂ ವಾಯೋರ್ – ಲಖ್ಪತ್ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ
ಗുജರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಚ್ಚ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
2. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ (ಸನತ್ನಗರ) – ವಾಡಿ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಗ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟ ಸಂಚಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸಂಚಾರದ ಅಡೆತಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
3. ಭಾಗಲ್ಪುರ್ – ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗ
ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನೇ ಹಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಭಾರೀ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
4. ಫರ್ಕೇಟಿಂಗ್ – ನ್ಯೂ ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ
ಆಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಾದಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ–ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲವಾಗಲಿದೆ. ಕೃಷಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ–ವಾಡಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಾಭ
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ–ವಾಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ
- ರಾಜ್ಯಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಪಡಿಕೆ
- ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಸುಗಮತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವೇಗ
- ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ – ಕಡಿಮೆ ವಿಳಂಬ, ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ
- ಉತ್ತರ–ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಕೆ
- ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೇಗ
₹12,328 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ. ಗುಜರಾತ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಆಸಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಸುಗಮತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.