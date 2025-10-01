ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಂತೆ, ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 30.3 ಕೋಟಿ, ಎರಡನೇ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 42.3 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 67.8 ಕೋಟಿ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 310 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು, ಅದರ ಮೂಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿತು.
ಮುಂದುವರೆದ ದಾಖಲೆ
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದು ದಸರಾ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಬುಧವಾರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸುಮಾರು 4,40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಒಟ್ಟು 12.24 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು 19.85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಚಿತ್ರವು ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೇವಲ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
1,200ವರೆಗೆ ಬಿಕರಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಟಿಕೆಟ್ 1200 ರು.ವರೆಗೂ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಶೋಗಳ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೋಲ್ಡೌಟ್ ಆಗಿವೆ! ದೇಶಾದ್ಯಂತ 6500ರಿಂದ 7000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಯಾವೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಮೊದಲ ದಿನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ
7ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. 34 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ 10 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಕಾಂತಾರ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ 3 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ 11 ಕೋಟಿ ರು. ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶೋಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕಿಂಗ್
ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ದಿನಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ಕಂಠೀರವ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆಲುಗು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
