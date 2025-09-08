ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ, ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಇದೆ ಭಾರಿ ನಂಟು- ನಿಮಗೆ ಲಕ್ ಕೊಡುವ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ?
ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ನಂಟು ಇದೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ 9ರ ಅಂಕೆಯೇ ಇದರ ಮೂಲಾಧಾರ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವರು ಭಾವುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೌಂದರ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂಮಹತ್ವ
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ: ಈ ಬಣ್ಣವು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಂಪು: ಈ ಬಣ್ಣವು ನಾಯಕತ್ವ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ: ಇದು ಸಂವಹನ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿಳಿ: ಈ ಬಣ್ಣವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜೀವನದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀಲಿ: ಈ ಬಣ್ಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಸಿರು: ಇದು ಶಾಂತಿ, ಔಚಿತ್ಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬೂದು: ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನಂಬರ್ 1- ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು
ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಲಕ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. (Date of Birth and lucky colours)
ಸಂಖ್ಯೆ 1: ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ನಂಬರ್ 2- ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ನಂಬರ್ 3- ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 1, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ನಂಬರ್ 4- ಬೂದು ಅಥವಾ ಬೂದು -ಕಪ್ಪು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೂದು ಅಥವಾ ಬೂದು -ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಸಬೇಕು.
ನಂಬರ್ 5- ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು
ನಂಬರ್ 6- ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 6, 15 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ನಂಬರ್ 7- ಕಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ಬೂದು ಹಸಿರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 7, 16 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮೋಕಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ಬೂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ನಂಬರ್ 8-ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶನಿ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಡು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ.
ನಂಬರ್ 9- ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 9, 18 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.