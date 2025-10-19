ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2025-27ರ ಪಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿಪಿಬಿಎ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 601 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 137 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ದಾಖಲೆಯ 46% ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು (IIM Bangalore) ಯಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿಪಿಬಿಎ (PGP & PGPBA) 2025-27 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಕಾಲೀನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಒಟ್ಟು 601 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, 137 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇಮಕಾತಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ
ಈ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ 46% ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದು 38% ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 70%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (23 ಆಫರ್ಗಳು) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30% ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿಪಿಬಿಎ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತು. ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಉದ್ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀ ತಪಸ್ ರಂಜನ್ ಪಾಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 46% ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಂಗ್ಲೊಮರೇಟ್, FMCG ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಪರಂಪರೆಯ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ Accenture Strategy ನೀಡಿದ ಆಫರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
11 ಸದಸ್ಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, 601 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಐಎಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಚ್. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 30% ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರಗಳು:
ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ (23 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 282 ಆಫರ್ಗಳು): Accenture Strategy (132), BCG (24), Bain (18), TCS (15), McKinsey (13), Kearney (12), EY Parthenon India (11), Alvarez & Marsal (10), Deloitte (7), PwC (6) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು.
ಫೈನಾನ್ಸ್/ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು (35 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 86 ಆಫರ್ಗಳು): Goldman Sachs (10), HSBC (7), Citibank (5), Avendus (4), Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Blackstone ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್/ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್/ಟೆಲಿಕಾಂ/ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ (15 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 55 ಆಫರ್ಗಳು): American Express (14), Amazon (11), Pine Labs (5), Flipkart, Myntra, Airtel ಮುಂತಾದವು.
ಐಟಿ/ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್/ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (22 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 52 ಆಫರ್ಗಳು): Sprinklr, Adobe, Booking Holdings, Google, Microsoft, Apple, Salesforce ಮುಂತಾದವು.
FMCG/ರಿಟೇಲ್ (15 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 45 ಆಫರ್ಗಳು): HUL (10), Amul (6), ITC, Coca-Cola, Marico, Nestlé ಮುಂತಾದವು.
ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್/ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್/ಎನರ್ಜಿ/ಇನ್ಫ್ರಾ (12 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 29 ಆಫರ್ಗಳು): Tata Steel, ArcelorMittal, Saint-Gobain ಮುಂತಾದವು.
ಕಾಂಗ್ಲೊಮರೇಟ್ಸ್ (7 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 29 ಆಫರ್ಗಳು): Reliance, Aditya Birla Group, Tata Administrative Services, Vedanta, Adani ಮುಂತಾದವು. ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್/ಎಜುಕೇಶನ್ (9 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – 23 ಆಫರ್ಗಳು): Sun Pharma, Haleon, Medtronic, Dr Reddy’s, Optum ಮುಂತಾದವು.