ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 10 ನೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 55 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯ. ಈ ಮೇಳವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.21): ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತನ್ನ 10 ನೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರವರೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ಫೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಚ್ಡಯೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಮೇಳವು 55 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ನೋಂದಣಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, 8,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2,925 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ, ಸಂಘಟಕರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಿರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಳದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಅರೆ ನಿವೃತ್ತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ, ಇದು ನವೀಕೃತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 080-42426565 ಅಥವಾ 9243737214 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್: nightingalesjobs60plus.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮೇಳವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.