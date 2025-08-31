ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೇನಂದರೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಮಾಜ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಕಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂಬುದೇ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶ.
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 82% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 90% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಔಟ್, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು (Q2 2025)
2025 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿಂದ ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಗಣಿತ ತಜ್ಞ – 3.3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ – 3.1 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ – 2.5 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು – 2.4 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ – 2.4 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಅನುಸರಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ – 2.3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಗಾರ – 2.1 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ – 2.0 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ತಜ್ಞ – 2.0 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
- ಮೀಟ್ ಕಟರ್ – 2.0 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಮತೋಲನಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಏಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ?
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ನಂತರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Q2 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳು:
- ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
- ಮಾರಾಟಗಾರ
- ನರ್ಸ್
- ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
- ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
- ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
- ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
- ಖಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
- ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು AI ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ.
2025 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.