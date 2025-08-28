ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ (ಎಲ್ಪಿಯು) ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿಕೋದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ (ಎಲ್ಪಿಯು) ಸ್ಥಾಪಕ-ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 'ಸ್ವದೇಶಿ 2.0' ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ, ಸುಂಕವನ್ನು 50% ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಲುದಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮಿತ್ತಲ್ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು 'ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಿತ್ತಲ್, 1905 ರ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ LPU ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ, 2024ರಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ 80 ಜನ!
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಮಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಯುಎಸ್ 50% ಸುಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಎಲ್ಪಿಯು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್!
ಈ ವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ವಿಚಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಕ್ರಮವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಪುನರ್ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ 0.20% ರಿಂದ 0.90% ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು 60% ರಷ್ಟಿರುವ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತುಗಳು $87.4 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ GDP ಯ ಕೇವಲ 2% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು.ಅಮೆರಿಕದ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ 'ಸ್ವದೇಶಿ 2.0' ಅಭಿಯಾನವು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.