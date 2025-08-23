ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ MALE ಡ್ರೋನ್ ಕಾಲ್ ಭೈರವ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.23): ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಕ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೆಡ್ಜ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಎ) ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ, ರಫ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ-ಚಾಲಿತ ಮೀಡಿಯಂ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (MALE) ಆಟೋನೋಮಸ್ ಕಾಂಬಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್- ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾಲ್ ಭೈರವದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಕಾಲದ ಶಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕಾಲ ಭೈರವನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಎಐ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ 30 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು 3000 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ FWDA ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ಸುಹಾಸ್ ತೇಜಸ್ಕಂದ, "ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸರ್ಚರ್ ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಕಿಲ್-ಸ್ವಿಚ್ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಹ್ಯ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಮಾನ ಡೇಟಾದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತೇಜಸ್ಕಂದ, "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಬಹು ಪ್ರಚಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣ, ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲಾರದು." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯು, ತನ್ನ ವೇದಿಕೆ - FWD ಕಾಲ್ ಭೈರವ E2A2 (ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಮಾನ) MQ-9 ರೀಪರ್ನಂತಹ ಪ್ರಿಡೇಟರ್-ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಲೆಯ ಕೇವಲ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಅಲ್-ಚಾಲಿತ ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
FWD ಕಾಲ ಭೈರವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
"ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ತರುವ ದುಬಾರಿ ಆಮದುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಾಲ ಭೈರವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ." ಸಮೂಹ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ FWD ಕಾಲ ಭೈರವ ವೇದಿಕೆಯು ಬಹು-ಕೋನ ನಿಖರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶತ್ರು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 10 ಕಾಲ ಭೈರವಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ವಿಚಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಬಲ್ಲವು.
ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು, ಅದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲ ಭೈರವ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಷ್ಟವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, FWD ಕಾಲ ಭೈರವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ವಿದೇಶಿ OEM ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಿರ್ಬಂಧ-ನಿರೋಧಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಮಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ MRO ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು, ಕಡಿಮೆ ಜೀವನಚಕ್ರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧ ವೇದಿಕೆಯು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಆಮದುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.